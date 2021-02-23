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Деловые новости

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На Украине определили условия отказа от российской электроэнергии

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Для отказа от импорта электроэнергии из России Украине необходимо выполнить два условия, заявил исполняющий обязанности главы украинского министерства энергетики Юрий Витренко. Его слова приводит РИА «Новости».

Первым условием является проведение ремонта соответствующей украинской инфраструктуры, значительная часть которой в настоящее время не функционирует, уверен и. о. министра.

Кроме того, по словам Витренко, Украине необходимо отсоединиться от энергетической системы России и Белоруссии и присоединиться к европейской.

16 февраля глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что Украина не намерена отказываться от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона.

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