Маск потерял $15 млрд и статус богатейшего человека после падения биткоина

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск лишился первого места в рейтинге самых богатых людей, потеряв $15,2 млрд, сообщает Bloomberg.

Акции компании Tesla упали на 8,6% на фоне снижения курса криптовалюты биткоин, отмечает агентство. Незадолго до снижения компания объявила, что добавила $1,5 млрд в биткоинах на свой баланс.

При этом падение биткоина может быть частично связано с высказыванием самого Маска, назвавшего цены на криптовалюты завышенными, считает Bloomberg.

19 февраля Маск вернул себе первое место в рейтинге богатейших людей. До этого он уступал лидерство главе Amazon Джеффу Безосу на фоне снижения курса акций Tesla.