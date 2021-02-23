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Деловые новости

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Украина вышла из соглашений СНГ об авиации

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Украина вышла из подписанных соглашений в рамках СНГ о гражданской авиации и использовании воздушного пространства, передает ТАСС.

Соответствующий указ подписал во вторник президент Украины Владимир Зеленский.

Как уточняется, Украина выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 25 декабря 1991 года, а также из соглашения об использовании воздушного пространства от 15 мая 1992 года.

Ранее правительство Украины одобрило законопроект о выходе страны из соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ.

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