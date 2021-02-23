В РФ может появиться система проверки обучающих финансовой грамотности программ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России могут создать систему аккредитации обучающих программ по финансовой грамотности, передает ТАСС.

Она отметила, что в интернете очень много обучающих курсов по финансовой грамотности.

«Часто под видом обучающих курсов есть просто скрытая реклама тех или иных продуктов, и поэтому мы не можем полагаться, что [предоставляется] достоверная информация о рисках этих продуктов. Иногда предлагается провести игровое тестирование и перевести реальные деньги куда-то, поэтому здесь надо быть очень аккуратно», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что регулятор поддерживает инициативу Ассоциации развития финансовой грамотности, которая предложила создать систему аккредитации таких обучающих программ.

По ее мнению, это будет «знак качества».

Ранее президент России Владимир Путин поручил юридически защитить права неопытных инвесторов.