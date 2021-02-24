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Деловые новости

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Минюст предложил запретить НКО проводить крупные сделки без одобрения

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Министерство юстиции России готовит поправки в закон «О некоммерческих организациях», согласно которым НКО должны будут получать одобрение для совершения крупной сделки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что речь идет о поправках в статьи 92 и 10 указанного федерального закона. Законопроект направлен на автономные некоммерческие организации, в работе которых используются средства бюджетной системы.

«Целью разработки является обеспечение надлежащего контроля за принятием указанными организациями финансовых решений по распоряжению денежными средствами и имуществом», — говорится в сообщении.

В документе предлагается, чтобы НКО могла заключать крупные сделки только после предварительного согласия ее основателей, либо коллегиального высшего органа управления (при его наличии) в порядке, установленном ее учредительными документами.

Законопроект будет представлен в правительство в марте 2021 года, а в Государственную думу — в июне.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами.

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