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Деловые новости

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Больше половины работодателей допустили переход на «четырехдневку»

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Больше половины российских работодателей не исключили перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Так, 6% опрошенных представителей компаний заявили, что рассматривают переход на «четырехдневку» уже в ближайшем будущем, 53% отметили, что будут готовы к сокращению количества рабочих дней в долгосрочной перспективе. При этом 41% однозначно выступил против такого предложения даже в далеком будущем.

Кроме того, работодатели выделили плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели. По словам половины респондентов, сотрудники смогут больше времени проводить с семьей, меньше уставать и не выгорать на работе. Также среди плюсов опрошенные выделили более эффективное использование рабочего времени и возникшее время на повышение квалификации. Из минусов работодатели отметили понижение зарплат, сокращение производительности, снижение трудовой дисциплины и возможные бюрократические сложности.

В исследовании приняли участие 1000 представителей российских компаний из всех регионов России.

Ранее в Госдуме заявили, что идея о четырехдневной рабочей неделе «не похоронена»

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