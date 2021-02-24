В Белоруссии заморозили цены на социально значимые товары и лекарства

Белорусское правительство приняло решение о заморозке цен на социально значимые товары, постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко. Соответствующий документ размещен на национальном правовом интернет-портале.

Отмечается, что соответствующее постановление принято «в целях стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка».

Совет министров предписал компаниям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством, импортом, реализацией таких товаров в республике, не допускать роста цен с даты вступления в силу постановления с 24 февраля по 28 февраля 2021 года по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля текущего года.

Речь идет о таких продуктах, как крупы, мясо, рыба, яйца, масло растительное, овощи-фрукты, чай, кофе, соль и сахар и т.д. А также в список попали мыло, бумага туалетная, салфетки, подгузники, гигиенические пакеты, спички.

Кроме того, заморожены цены на 50 видов лекарств.

Ранее сообщалось, что продукты в январе 2021-го в России подорожали на 7,6% к прошлому году.