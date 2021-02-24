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10. Частный инвестор Роман Абрамович ($12,4 млрд) 10. Частный инвестор Роман Абрамович ($12,4 млрд)

Forbes: Абрамович получит новую 145-метровую яхту Solaris

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Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович в текущем году получит новую 145-метровую яхту Solaris. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники.

В настоящее время корабль находится на стадии строительства на верфи Lloyd Werft в Германии.

Там же для миллиардера построили в 2010 году 15-метровую экспедиционную яхту Luna. Также в коллекции бизнесмена есть 162,5-метровая яхта Eclipse.

Solaris — это экспедиционная моторная яхта со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. В ней будет восемь палуб, а также лифт, тренажерный зал и вертолетная площадка.

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