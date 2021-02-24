В Турции осудили пилотов за организацию побега экс-главы Nissan Карлоса Гона

Руководителя частного авиаперевозчика MNG Jet и двух пилотов, вывезших из Японии экс-главу альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, приговорили к тюремному заключению, сообщает Reuters.

Суд приговорил их к четырем годам и двум месяцам тюрьмы по делу о незаконной миграции.

В качестве подозреваемых также проходили две стюардессы с того рейса, которые позже были отпущены за отсутствием вины, добавляет ТАСС.

По предположению японского следствия, Гон бежал из-под домашнего ареста в декабре 2019 года. Экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный самолет в международном аэропорту Осаки, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там Гон пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.

Ранее стало известно, что суд в США разрешил экстрадицию организаторов побега Карлоса Гона.