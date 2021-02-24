ПСБ почти на 90% увеличил объемы выдачи ипотеки

За минувший год ПСБ нарастил выдачу ипотечных кредитов по программе гражданской ипотеки на 87%, опередив таким образом общерыночные темпы.

Об этом говорится в пресс-релизе поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 24 февраля.

Так, в сегменте ипотеки на новостройки выдача увеличилась более чем в два раза - до 60 млрд рублей. При этом одним из факторов роста спроса на первичное жилье остается «Ипотека с господдержкой 2020». ПСБ в рамках льготной программы выдает кредиты по ставке до 5,85% годовых.

Всего же с момента запуска Госпрограммы -2020 по февраль этого года ПСБ выдал кредитов уже почти на 45 млрд рублей.

По программе семейной ипотеки в банке действует одна из самых низких ставок на рынке - 4,5% годовых. За год выдача семейной ипотеки возросла втрое.

В минувшем году ПСБ вновь стал лидером по выдаче кредитов военнослужащим и занимает теперь 40% рынка военной ипотеки. Зарплатные клиенты могут оформить кредит по ставке до 6,9%, а для других категорий военнослужащих доступны ставки от 7,1%.Предложение действует для покупки вторичного жилья и для рефинансирования действующего кредита. Кредит на квартиру в строящемся доме военнослужащие могут получить по ставке от 5,85%.

Каждая третья сделка в ПСБ заключается в рамках льготной ипотеки, говорит начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.

«Мы заинтересованы в развитии ипотечного бизнеса и предлагаем клиентам привлекательные условия как по уровню ставок, так и по неценовым параметрам - цифровой инфраструктуре для быстрого, удобного и безопасного оформления кредитов, а также специальную систему скидок и бонусов от партнеров-застройщиков в десятках российских регионов», - подчеркнула Чернышёва.