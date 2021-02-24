В России разрабатывают сервис для хранения электронных чеков

В России появится сервис для хранения электронных чеков. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы.

«Электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию самого покупателя. Для этого необходимо предоставить продавцу адрес электронной почты или номер мобильного телефона», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, покупатель также сможет отсканировать QR-код бумажного чека помощью мобильного приложения ФНС России «Проверка чеков».

Отмечается, что у покупателя будет возможность отказаться от электронного чека в пользу бумажного, в котором не будет указана электронная почта и телефон покупателя.