Россия и Румыния разрывают контракт на транспортировку газа

Россия и Румыния приняли решение о разрыве контракта на транспортировку природного газа в третьи страны. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение должно было действовать до 31 декабря 2023 года.

Решение о прекращении контракта было принято после переговоров между Еврокомиссией, компанией «Газпром экспорт» и «Трангсгаз». Последняя отмечает, что это соглашение предоставило условия для обеспечения свободного доступа других сторон к возможности резервировать мощности на транзитных газопроводах Т2 и Т3.

Кроме того, решение о прекращении действия контракта «создает предпосылки для повышения степени использования румынской инфраструктуры по транспортировке природного газа».

Компания «Трансгаз» занималась транспортировкой 90% потребляемого в Румынии газа.

Президент Молдавии Майя Санду назвала «нечестным» долг Молдавии перед «Газпромом».