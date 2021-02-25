Зеленский и Дуда договорились о борьбе с «Северным потоком – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда договорились о противодействии строительству российского газопровода «Северный поток – 2», сообщается на сайте украинского лидера.

Вопрос обсуждался в ходе телефонных переговоров глав государства.

«Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту «Северный поток – 2» и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество», – указано в сообщении.

Во время разговора Дуда поддержал уверенность Зеленского в необходимости «приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода».

Ранее в Германии заявили о необходимости завершить строительство «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» – проект газопровода между Россией и Германией по дну Балтийского моря. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, Финляндии, Швеции и России. Две его нитки должны обеспечить мощность в 55 миллиардов кубометров газа в год.