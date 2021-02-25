Получателям жилищных пособий предложили давать продуктовые карточки

Глава Союза потребителей РФ Петр Шелищ направил в Минпромторг письмо с предложением создать специальные продовольственные карточки для россиян, которые получают жилищные субсидии на оплату ЖКХ. Об этом сообщает газета «Известия».

Шелищ обратил внимание на то, что получатели таких субсидий уже признаны государством нуждающимися, поэтому они могут стать первыми претендентами на получение продуктовых выплат.

Союз предлагает перечислять таким гражданам по 3 тыс. руб. каждый месяц. Эти деньги можно будет потратить только на продовольственные продукты производства России.

Шелищ считает, что этот метод не только обеспечит нуждающихся продуктами, но и поддержит отечественную пищевую промышленность, аграриев и торговцев. Глава СПР подчеркивает в письме, что продовольственные карты будут эффективнее «вертолетной» раздачи денег всем поровну.

Ранее эксперты поддержали идею ввести продуктовые сертификаты.