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Деловые новости

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Минздрав снизил предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V»

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Министерство здравоохранения России снизило в два раза предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что теперь отпускная цена вакцины составляет 866 руб. 81 коп. без налога за два компонента.

Изначально зарегистрированная цена за два компонента вакцины составляла 1942 рубля.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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