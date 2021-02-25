Чубайс предлагает реформу Налогового кодекса

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предложил провести реформирование Налогового кодекса и кредитного регулирования. Об этом пишет газета «Ведомости».

По мнению Чубайса, нужно разделить все предприятия, находящиеся на территории РФ, по принципу экологичности. В особенности, необходимо создать специальную систему оценки, которая отнесет тот или иной актив к зеленой или не зеленой сфере.

Также он предлагает внести изменения в систему оценки стоимости активов, которые должны исчезнуть после совершения энергоперехода.

Отмечается, что предложенная реформа еще не реализована ни в одной стране мира.

Ранее стало известно, что в России может появиться налог на старательскую деятельность. Новую категорию налогоплательщиков предложило создать Министерство финансов.