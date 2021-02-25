Мигранты стали чаще совершать преступления

В январе 2021 года число преступлений, которые совершаются мигрантами или лицами без гражданства, выросло на 6,1% по сравнению с январем прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 3,3 тыс. преступлений, что на 6,1% больше, чем за январь 2020 года», — сказали в МВД.

Отмечается, что 2,6 тыс. этих преступлений были совершены лицами из стран СНГ. Их доля уменьшилась на 6,8%. В то же время выросло количество правонарушений, жертвами которых стали иностранные лица или лица без гражданства — за январь 1,4 тыс. случаев.

Ранее в Кремле прокомментировали вопрос о допуске в Россию рабочих мигрантов.