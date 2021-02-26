Эксперт спрогнозировал уровень безработицы в России в 2022 году

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов предсказал уровень безработицы в России в 2022 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в 2022 году этот показатель должен вернуться к показателям до пандемии.

«Скорее всего, восстановление на старые уровни около 4,5% произойдет в 2022. В 2021 ожидаемые темпы роста ВВП (3%) означают, что скорее безработица будет выше 4%», — уточнил Шибанов.

Эксперт предупредил, что на данный момент специалисты не наблюдают тенденций к росту безработицы в стране. При этом он не исключил, что ухудшение ситуации может произойти при новом потрясении с другой болезнью.

По его мнению, на восстановление рынка труда повлияет поддержка малого и среднего бизнеса.

Ранее московские власти заявили о снижении числа безработных в столице.