«Аэрофлот» предложил разрешить авиакомпаниям изменять условия перевозки пассажира

Компания «Аэрофлот» выступила с предложением ввести в России тариф, по которому авиакомпании смогут менять условия перевозки пассажиров. Об этом сообщают «Ведомости».

Соответствующая инициатива была предложена президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

Согласно ней, авиакомпании получат возможность пересадить пассажира, который купил билет по такому тарифу, на другой, более ранний или поздний, аналогичный рейс.

Изменение условий перевозки, даты, маршрута, класса обслуживания или рейса, будет производиться без согласия пассажира. При этом в отдельных случаях перевозчик должен будет выплатить компенсацию за такое изменение. Но, ожидается, что она не будет распространяться, если уведомление о внесении изменений в перелет было получено за две недели до самого вылета. По данным «Ведомостей», размер максимальной выплаты составит 30 тыс. рублей.

По прогнозам «Аэрофлота», данная инициатива позволит сократить среднюю стоимость авиабилета на 2%.

Ранее стало известно, что в пассажиропоток в аэропортах Москвы снизился на 52,3% в 2020 году.