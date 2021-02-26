«Аэрофлот» опроверг данные о введении нового типа билетов в РФ

Компания «Аэрофлот» отказалась от продажи билетов на негарантированные перелеты, пишет газета «Ведомости».

«В настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается», — сказал представитель компании Михаил Демин.

По его словам, нововведение прорабатывалось во время пандемии, чтобы в период массового изменения расписания, неопределенности со сроками снятия ограничений пассажир мог быть уверен в том, что переводчик не отменит рейс, а перенесет на более ранний или поздний срок.

Представитель Минтранса также сообщил, что предложение не будет рассматриваться «до полноценного восстановления авиасообщения».

Ранее «Аэрофлот» предложил ввести в России тариф, по которому авиакомпании смогут менять условия перевозки пассажиров.