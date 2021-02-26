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Деловые новости

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Сбербанк признан лучшим эквайером Европы

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Сбербанк получил престижную международную премию Merchant Payments Ecosystem Awards 2021 в номинации Best Merchant Acquirer («Лучший эквайер»).

В жюри отметили, что Сбербанк показал инновационность своих эквайринговых сервисов; рост бизнеса, несмотря на пандемию коронавируса; способность быстро адаптироваться к постоянно меняющейся среде, а также оказывать поддержку на высоком уровне.

Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых заявил, что стать лауреатом одной из ключевых международных премий является большой ответственностью и честью для компании.

«С помощью и поддержкой наших клиентов и партнеров мы делаем все возможное, чтобы развивать платежные экосистемы и предлагать клиентам инновационные высокотехнологичные сервисы, предвосхищающие их ожидания. Наша глобальная цель — сделать мир лучше, удобнее и комфортнее для всех благодаря бесшовным, моментальным и безопасным платежным решениям», — добавил Малых.

Премия Merchant Payments Ecosystem Awards присуждается лучшим эквайерам Европы начиная с 2008 года. В жюри входят независимые консультанты по платежным системам и журналисты, освещающие данную тематику. В 2021 году премия присуждена в 14 категориях.

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