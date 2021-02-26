Илон Маск потерял почти $14 млрд за сутки

Состояние американского бизнесмена Илона Маска, возглавляющего компании Tesla и SpaceX, снизилось почти на $14 млрд из-за падения стоимости акций Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.

Состояние Маска оценивается в $176 млрд, в настоящее время он занимает вторую строчку составляемого агентством рейтинга богатейших людей мира. Отмечается, что предприниматель потерял $13,6 млрд в результате снижения стоимости акций Tesla почти на 8,06% на торгах 24 февраля.

Сейчас рейтинг самых богатых людей в мире возглавляет основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос с $180 млрд.

Ранее сообщалось, что Маск потерял $15 млрд и статус богатейшего человека после падения биткоина.