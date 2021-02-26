В России рекордно выросла средняя сумма ипотечного кредита

Средняя сумма ипотечного кредита в России обновила рекорд. Об этом свидетельствует статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Статистика охватывает четыре тысячи российских банков. Аналитики назвали январскую цифру рекордным показателем за всю историю ипотечного кредитования в стране. Средняя сумма кредита увеличилась на 12,7%.

Самые крупные займы берут жители Москвы (5,72 млн рублей), Подмосковья (4,43 млн рублей), Санкт-Петербурга (3,68 млн рублей), Приморского края (3,51 млн рублей) и Якутии (3,32 млн рублей).

Увеличение суммы объясняется выгодными ипотечными ставками, которые привлекли платежеспособных людей с приемлемым уровнем кредитной нагрузки.

Ранее эксперты рассказали, грозит ли России ипотечный «пузырь».