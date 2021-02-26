Бизнесмен Пригожин оценил свое включение в список разыскиваемых ФБР россиян

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал «шоу» свое включение в список россиян, разыскиваемых американским Федеральным бюро расследований (ФБР). Его слова приводятся на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Пригожина, Соединенные Штаты делают из России «страшилку», которая необходима, чтобы прикрыть «колоссальный разрыв между глубинным государством и народом».

«Российская угроза – основная идея в операции «Охота на ведьм», которая проходит повсеместно в США <...> господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена», – заявил бизнесмен.

Ранее ФБР опубликовало информацию о розыске российских граждан, в числе которых упоминается и Пригожин. В свою очередь пресс-служба компании «Конкорд» напомнила, что Интерпол уже исключил бизнесмена из базы данных, так как счел возбужденное против него в США уголовное дело политическим. Кроме того, в марте 2020 года Вашингтон снял обвинение по этому делу с ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».