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Деловые новости

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В России расширили перечень автомобилей для «налога на роскошь»

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Минпромторг России решил расширить перечень автомобилей, которые попадают под «налог на роскошь», на 87 моделей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Из списка следует, что 34 модели добавили в категорию автомобилей стоимостью от 5 млн до 10 млн руб. В категорию авто, стоимость которых варьируется от 10 млн до 15 млн руб., включили 31 модель. В сегменте авто стоимостью от 3 млн до 5 млн руб., количество моделей, владельцам которых придется платить данный налог выросло всего на 3 единицы.

В министерстве указали, что перечень составляется на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска соответствующих базовых версий авто, предоставленных в ведомство производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств».

Там также отметили, что ведомство не ставит цель увеличить или сократить количество позиций такого списка и отражает ту информацию, которую представили автопроизводители.

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