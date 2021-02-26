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Деловые новости

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Telegram терпит многомиллионные убытки

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Компания Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, приняла решение занять миллиард долларов на развитие бизнеса, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как пишет VTimes, Telegram постоянно терпит убытки и не в состоянии покрыть срочные долги без выпуска облигаций. По информации издания, компания должна до конца апреля текущего года вернуть инвесторам свыше $600 млн. Для этого она намерена привлечь $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов, а команда мессенджера обещает им набор проектов по монетизации приложения, говорится в статье издания «Коммерсантъ».

VTimes, изучив отчетность группы за 2018-2020 годы, указывает, что Telegram вынужден занять миллиард долларов на покрытие текущих срочных долгов, а также из-за убытков. Аудиторы PwC установили, что в 2019 году убыток компании составил $150,9 млн, а в 2018-м — $172,7 млн. При этом обязательства превышали активы группы — на $245 млн и $418 млн.

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