Telegram терпит многомиллионные убытки

Компания Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, приняла решение занять миллиард долларов на развитие бизнеса, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как пишет VTimes, Telegram постоянно терпит убытки и не в состоянии покрыть срочные долги без выпуска облигаций. По информации издания, компания должна до конца апреля текущего года вернуть инвесторам свыше $600 млн. Для этого она намерена привлечь $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов, а команда мессенджера обещает им набор проектов по монетизации приложения, говорится в статье издания «Коммерсантъ».

VTimes, изучив отчетность группы за 2018-2020 годы, указывает, что Telegram вынужден занять миллиард долларов на покрытие текущих срочных долгов, а также из-за убытков. Аудиторы PwC установили, что в 2019 году убыток компании составил $150,9 млн, а в 2018-м — $172,7 млн. При этом обязательства превышали активы группы — на $245 млн и $418 млн.