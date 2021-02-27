Эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк

Мошенники могут похищать персональные данные клиентов через мобильные приложения банков, существуют несколько способов защитить свои деньги. Об этом рассказал РИА «Новости» руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

Он отметил, что за данные граждан в первую очередь отвечают компании, хранящие и обрабатывающие соответствующую информацию. По данным PT, в настоящее время более половины банковских приложений не могут предотвращать атаки, направленные на кражу персональных данных.

Чтобы не допустить кражи, пользователям не следует публиковать свои данные в соцсетях, и в целом предоставлять минимальное количество информации при регистрации на сайтах. Костиков также считает, что лучше завести другую электронную почту, телефонный номер и виртуальную карту для использования в недоверенных сервисах. А также ставить везде разные пароли.

Кроме того, эксперт советует при вводе персональных данных обратить внимание на адресную строку браузера, так как часто злоумышленники создают мошеннические сайты очень похожие на оригинальные интернет-магазины, соцсети, банки и так далее.

Специалист также добавил, что при получении подозрительного email-сообщения не надо открывать вложения или переходить по ссылкам в письме, мошенники могут использовать уязвимости сайтов или программного обеспечения.

Ранее ЦБ предупредил банки о новой схеме мошенничества через банковское приложение.