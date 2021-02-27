Глава Крыма рассказал о недвижимости Зеленского на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская владеет недвижимостью в Крыму. Об этом он сказал 26 февраля в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, плата за коммунальные услуги поступает регулярно, задолженностей у четы Зеленских нет.

«Оккупантам в кавычках он платит все активно, спокойно. Никаких проблем и ничего не смущает. Но держит вероятно на случай, если придется политического убежища просить у нас», — сказал Аксенов.

Ранее глава Крыма счел слова Зеленского «разогревом» перед выступлением Байдена.