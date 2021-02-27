В США одобрили стимулирование экономики на $1,9 трлн

Палата представителей конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции на $1,9 трлн. Об этом сообщил телеканал NBC.

Отмечается, что за соответствующий законопроект проголосовали 219 человек, против него выступили 212 парламентариев.

В дальнейшем документ должны принять сенат и подписать американский президент Джо Байден.

В проекте также представлены чеки на $1,4 тыс., которые направят большинству налогоплательщиков, и повышение минимальной оплаты труда на федеральном уровне до $15 в час.