Россиянам стали вдвое реже выдавать кредитные карты

Банки в России ужесточили одобрение кредитных карт до многолетнего минимума в январе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным компании, положительный ответ в первом месяце 2021 года был дан только по 28% от всех заявок. Отмечается, что число выданных кредитных карт сократилась на 45% по сравнению с декабрем и на 17% с январем прошлого года — до 578 тысяч кредиток.

При этом средний лимит по кредитным картам подрос на 0,6%, до 65,2 тысячи рублей, однако это не смогло поддержать объем выдач, который упал за месяц на 43% — до 37,7 миллиарда рублей.

По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, снижение выдачи «пластика» в январе обусловлено двумя факторами — сезонностью и консервативными подходами кредиторов. Также он отметил, что показатель по одобрению кредиток в январе оказался минимальным уровнем за несколько лет.

В компании добавили, что россияне, которым кредитная карта все-таки была одобрена, забирают их с большем ажиотажем, чем раньше.

Ранее сообщалось, что объем просроченных долгов по кредиткам россиян в 2020 году увеличился на 20%.