В США проверяют вышедшую из «Северного потока – 2» компанию

Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует деятельность американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая якобы была причастна к проекту «Северный поток — 2», сообщает Reuters.

Комиссия заинтересовалась деятельностью Baker Hughes еще в декабре. По данным агентства, расследование касается сотрудничества организации с проектами, попавшими под санкции США.

В настоящее время комиссия получила всю запрошенную документацию от компании. В свою очередь в Baker Hughes также инициировали внутреннюю проверку по вопросу соблюдения санкционного законодательства страны.

В конце февраля Baker Hughes и еще ряд немецких и американских предприятий отказались от сотрудничества с проектом «Северный поток — 2». На прошлой неделе представитель госдепартамента Нед Прайс заявил о намерении США продолжать следить за организациями, причастными к «Северному потоку — 2».

Накануне издание Handelsblatt написало, что у Германии есть четыре сценария дальнейших действий относительно газопровода «Северный поток – 2».