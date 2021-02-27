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Деловые новости

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Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений этой весной

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Лучшей валютой для сбережений весной 2021 года будет доллар, так как «личные» валюты стран Европы, а также многих развивающихся и сырьевых экономик рискуют потерять в цене к американской валюте в ближайшее время. Об этом рассказалРИА «Новости» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Для хеджирования валютных рисков сейчас основная часть вложений инвесторов должна быть номинирована в долларах США», — заявил Бабин.

Он также напомнил, что валюты сами по себе имеют достаточно низкую волатильность, а это является необходимым свойством для выполнения ими функций средства платежа и сбережения. Колебания курсов чаще все объясняются же обесценением валют из-за фундаментальных факторов, либо изменением стоимости доллара.

Бабин считает, что последние девять месяцев большинство валют значительно подорожало по отношению к доллару, а доходность номинированных в них активов снизилась, что почти лишило их премии за риск.

«Валюты, которые по-прежнему недооценены по отношению к доллару, несут в себе нерыночные риски — к примеру, рубль, находящийся под давлением геополитических угроз», — объяснил эксперт.

Еще в январе эксперты называли лучшей валютой для сбережений в 2021 году евро, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой валюты.

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