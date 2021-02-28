Уоррен Баффет рассказал, как правильно инвестировать

Один из богатейших людей в мире, гендиректор американской компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет порекомендовал вкладывать в акции и выступил против покупки облигаций. Такие советы он дал в своем ежегодном послании акционерам, опубликованном на сайте организации.

Он отметил, что «время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий» — основа капитала.

Как указал миллиардер, для облигаций в настоящее время не самое подходящее время. Он привел в пример десятилетние облигации Минфина США, которые под конец 2020 года рухнули на 94% по сравнению с доходностью, доступной в сентябре 1981 года. Баффет предрек безрадостное будущее тем, кто инвестирует в инструменты фиксированного дохода.

Он подчеркнул, что владение акциями является «игрой с положительной суммой». «Терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая пятьдесят дротиков в мишень с перечнем компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала», — сказал Баффет.

Однако бизнесмен предупредил, что это случится, если она «не поддастся соблазну внести изменения в подборку активов».

В своем письме он также указал, что в 2020 году Berkshire Hathaway заработала $42,5 млрд.

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