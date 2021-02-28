Юрист рассказал, о чем нельзя говорить банковским сотрудникам

Советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов рассказал, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону пин-коды от банковских карт, пароли от интернет-банка, а также коды подтверждения, которые присылаются банками.

Он отметил, что лучше положить трубку и по проверенному номеру самостоятельно перезвонить в банк. «В противном случае вы практически со 100% гарантией можете лишиться части средств (в лучшем случае) со своего дебетового счета», — заявил Константинов в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт указал, что «самое главное правило — быть бдительными». «Предугадать, каким образом вас будут пытаться обокрасть в следующий раз, просто невозможно», — добавил Константинов.

Он подчеркнул, что при необходимой бдительности такой тип мошенничества, как якобы звонки от «службы безопасности банка», не несет угрозу, поскольку банки никогда не запрашивают вышеназванные сведения.