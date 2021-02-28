Названы города, куда недорого можно слетать на весенние праздники

Названы российские города, куда можно недорого слетать в Международный женский день. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на OneTwoTrip.

Специалисты проанализировали данные бронирования авиабилетов и определили города, в которые можно отправиться на праздники, потратив до 15 тысяч рублей.

Лидером списка оказался Петербург — билет в две стороны из Москвы обойдется в среднем в 3,9 тысячи рублей. На втором месте оказался Воронеж с билетом за 4 тысячи рублей. За 4,9 тыс. можно полететь в Екатеринбург.

Полет в Уфу, Махачкалу, Казань и Минеральные Воды обойдется от 5 до 10 тысяч рублей, а билеты до Калининграда будут стоить как минимум 10,3 тысячи рублей. За перелет до Сочи или Симферополя придется отдать 14 и 12 тысяч рублей соответственно.

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