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Деловые новости

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Требования валютного контроля смягчаются в России

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Требования валютного контроля для российских экспортеров смягчаются с воскресенья, 28 февраля, сообщает РИА «Новости».

В частности, исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки будет считаться получение страховой выплаты в иностранной или российской валюте от страховщиков-резидентов страны.

Эта обязанность также будет рассматриваться как исполненная в случае, когда уполномоченный российский банк выплачивает экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке.

Кроме того, выплата страховых премий и возмещений войдет в список разрешенных валютных операций между резидентам, а экспортеры смогут использовать документы о фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты в качестве обоснования недополученной валютной выручки.

Ранее стало известно, что российские налоговые инспекции активировали одну из норм закона о валютном контроле, которая в течение 16 лет фактически была «спящей».

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