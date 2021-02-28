Карты «Мир» появятся в Apple Pay

Национальная платежная система «Мир» предоставит возможность добавлять свои карты в сервис безналичной оплаты Apple Pay, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень, направленный кредитным организациям.

«Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты платежной системы «Мир» на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», – указано в бюллетене.

По данным РБК, возможность добавлять карты в Apple Pay появится у банков 27 апреля, при этом кредитные организации сами будут устанавливать сроки, в которые клиенты смогут привязать «Мир» к кошельку Apple.

Представитель платежной системы «Мир» подтвердил, что ведется работа над внедрением сервиса Apple Pay для клиентов, однако отметил, что дополнительная информация будет предоставлена позже.

Ранее в России перенесли срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты «Мир».