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Деловые новости

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Ученые из США предупредили об опасности биткоина для климата Земли

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Майнинг криптовалюты требует все большего количества электроэнергии, что представляет угрозу на пути человечества к «нулевому уровню выбросов», свидетельствуют результаты исследования американских ученых. Об этом сообщает Guardian.

Так, количество энергии, используемое для добычи биткоинов, превышает годовое энергопотребление целых стран, рассказал профессор экономики Университета Нью-Мексико Бенджамин Джонс.

«Мы говорим о нескольких тераваттах, десятках тераватт электроэнергии в год, которые используются только для биткоинов», – отметил эксперт.

Исследователи призывают государства ввести меры по регулированию майнинга криптовалюты, чтобы уменьшить «углеродный след», указано в сообщении.

26 февраля стоимость криптовалюты биткоин опустилась на 12% за сутки.

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