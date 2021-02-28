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Деловые новости

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США подсказали, как сдержать экономику Китая

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Глава Атлантического совета, аналитической организации при НАТО, Фредерик Кемпе назвал способ, которой поможет США сдержать Китай и его финансовую систему. Об этом он написал в своей колонке для CNBC.

По его словам, это можно сделать при помощи активной разработки и внедрения цифрового доллара, который бы противостоял разрабатываемому цифровому юаню.

Американские власти до сих пор скептически относятся к перспективам использования национальной цифровой валюты, отмечает Кемпе. Тем временем Китай может использовать цифровой юань для ослабления доллара и подрыва его глобальной роли как резервной валюты.

При этом аналитик указывает, что у цифрового доллара имеются сторонники среди представителей правительства и элит. Например, к ним относятся министр финансов Джанет Йеллен и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Он добавляет, что у Китая все равно больше преимуществ при создании национальной цифровой валюты, так как в КНР пренебрежительно относятся к конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что Китай обогнал США по привлечению иностранных инвестиций.

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