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Деловые новости

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В Минэкономразвития ответили на публикацию Bloomberg о росте продуктовых цен в РФ

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В Минэкономразвития прокомментировали публикацию Bloomberg о внесении России в список «горячих точек» по росту цен на продукты. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство подчеркнуло, что за ситуацией с ценами следят Росстат, ФНС и МЭР. В заявлении также отмечается, что совместная работа профильных ведомств позволяет выявлять колебания и влияние мировых цен на внутрироссийские.

«Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах», — добавили в Минэкономразвития.

Там также выразили мнение, что публикация агентства носит «спекулятивный характер».

Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что Россия входит в число стран, где проблема роста цен на продукты стоит особенно остро.

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