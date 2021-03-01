Трамп предрек США зависимость от нефти России

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что при действующем американском лидере Джо Байдене его страна будет зависеть от российской и ближневосточной нефти. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции консервативных кругов США (CPAC) в Орландо (штат Флорида) в воскресенье, 28 февраля, передает C-Span.

По его словам, Соединенным Штатам не стоило возвращаться в Парижское соглашение по климату, так как благодаря нему страны «с более низкими стандартами», такие как Россия, Индия и Китай, позволяют себе выбросы. При этом соглашение затрудняет выбросы для американского государства.

Трамп также отметил, что за время своего президентства добился «энергетического доминирования» и превратил США в «энергетическую сверхдержаву» — «больше, чем Саудовская Аравия, больше, чем Россия».

Несмотря на то, что действующая администрация США не формирует цены на топливо, при ней «цена бензина уже поднялась на треть», добавил бывший американский лидер.

Он выразил мнение, что теперь Соединенные Штаты будут зависать от России и Ближнего Востока в поставках нефти.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ряд шагов, которые сделала администрация президента США Джо Байдена, приведут к ослаблению американской экономики и дадут преимущества Китаю.