«Ъ»: поставщики предупредили о повышении цен на оливковое масло

Поставщики оливкового масла уведомили торговые сети о росте цен на продукцию, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Одной из причин повышения цен является ожидаемое сокращение уровня оливок в Испании, на которую приходится около половины их производства в мире, рассказал один из поставщиков. Он пояснил, что снижение может быть связано с неблагоприятными климатическими условиями.

Кроме того, ожидается снижение уровня оливок в Греции и Италии на 10-30%, заявил источник среди поставщиков.

В свою очередь в одной из крупных торговых сетей сообщили изданию, что новые заказы оливкового масла из Италии уже приходят с повышением цены на 6–15%, цены на поставки из Греции на данный момент не менялись.

При этом представитель поставщиков заверил «Ъ», что торговые сети пока не соглашаются с повышением цен на масло.

Ранее издание «Известия» сообщило, что производители яиц и мяса птицы хотят увеличить закупочные цены на 10%.