Правительство утвердило новую льготную программу кредитования бизнеса

Российское правительство утвердило новую льготную кредитную программу для бизнеса, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

На новую программу будет направлено около 7,7 млрд руб. Принять участие в программе смогут компании из наименее восстановившихся после пандемии новой коронавирусной инфекции отраслей, таких как гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений.

Льготные кредиты будут выдаваться под ставку в 3%, размер займа будет зависеть от количества сотрудников в компании, максимальная сумма кредитования – 500 млн руб. Главным условием является сохранение не менее 90% рабочих мест в организации на период кредитования.

Оформить кредит можно будет в период с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев, при этом в первом полугодии заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту, а во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Новая программа поддержки бизнеса была анонсирована 25 февраля текущего года.