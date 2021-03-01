Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год, 22 июля 2020 года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год, 22 июля 2020 года

Правительство утвердило новую льготную программу кредитования бизнеса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российское правительство утвердило новую льготную кредитную программу для бизнеса, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

На новую программу будет направлено около 7,7 млрд руб. Принять участие в программе смогут компании из наименее восстановившихся после пандемии новой коронавирусной инфекции отраслей, таких как гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений.

Льготные кредиты будут выдаваться под ставку в 3%, размер займа будет зависеть от количества сотрудников в компании, максимальная сумма кредитования – 500 млн руб. Главным условием является сохранение не менее 90% рабочих мест в организации на период кредитования.

Оформить кредит можно будет в период с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев, при этом в первом полугодии заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту, а во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Новая программа поддержки бизнеса была анонсирована 25 февраля текущего года.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.