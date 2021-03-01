Более половины россиян финансово пострадали от пандемии

Количество россиян, финансово пострадавших от последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, выросло почти в два раза за полгода, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Так, на сентябрь 2020 года с уменьшением доходов из-за пандемии столкнулись 27% россиян, на январь 2021 года – уже 53%. В среднем по миру этот показатель составляет 46%, указано в сообщении.

При этом даже потребители, не пострадавшие от пандемии, стали внимательнее контролировать свои траты, свидетельствуют результаты исследования. По данным NielsenIQ, о необходимости экономить заявили 69% респондентов из России.

По мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, потребительская активность россиян будет восстанавливаться вслед за экономикой страны, ситуация с которой зависит от того, будет ли новый всплеск заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что четверть россиян рассчитывают на улучшение финансового положения в первом полугодии 2021 года.