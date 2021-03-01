Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен на курятину и яйца

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в быстрые сроки проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности увеличения цен на эти продукты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника совещания по мониторингу цен на социально значимые товары.

Соответствующее поручение он дал на совещании по мониторингу цен на социально значимые товары в понедельник, 1 марта.

Кроме того, он велел проверить злоупотребления доминирующим положением производителей.