Минпромторг не видит нужды в продлении соглашений по стабилизации цен

Необходимость продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в настоящее время отсутствует, заявил статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Его слова приводит РИА «Новости».

Замминистра напомнил, что соглашения будут действовать еще месяц.

«В дальнейшем не хотелось бы сильно вмешиваться в рыночные отношения в этой отрасли и продлевать эти соглашения, или увеличивать количество товарных категорий, попадающих под них», – отметил Евтухов.

Он выразил надежду на то, что российскому правительству не придется принимать решений о жестком регулировании отрасли, однако добавил, что давать гарантии в текущей ситуации невозможно. По словам замминистра, ситуация будет зависеть от развития событий с точки зрения роста или снижения цен на продовольственные товары.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Срок действия соглашений истекает 1 апреля текущего года.