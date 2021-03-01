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Деловые новости

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ФАС начала проверки производителей куриного мяса и яиц

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверять производителей куриного мяса и яиц по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«ФАС России <…> приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства», – заявили в службе.

Ранее стало известно, что первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил в сжатые сроки проверить производителей курятины и яиц на предмет обоснованности увеличения цен на эти продукты.

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