ФАС начала проверки производителей куриного мяса и яиц

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверять производителей куриного мяса и яиц по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«ФАС России <…> приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства», – заявили в службе.

Ранее стало известно, что первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил в сжатые сроки проверить производителей курятины и яиц на предмет обоснованности увеличения цен на эти продукты.