В Раду поступил законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ

В Раду внесли законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Инициаторами этого проекта стала фракция «Батькивщина». Об этом заявила лидер фракции и одноименной партии Юлия Тимошенко, передает ТАСС.

Она отметила, что депутаты ее партии «требуют прекратить импорт электроэнергии» на Украину и «поднять» энергетику страны, «собственные мощности по генерации электроэнергии», а также «включить все блоки атомных электростанций и обеспечить» государство «дешевой электроэнергией».

Политик сообщила, что обратится в Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны с требованием расследовать «импорт белорусской и российской электроэнергии на Украину», так как «это напрямую угрожает национальной безопасности».

По информации парламентария, с начала года Украина заплатила двум странам 850 млн гривен ($30 млн) за импорт электроэнергии.

В начале февраля стало известно, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России.