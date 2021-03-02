В США финансовую политику Украины оценили как опасную

Американский журналист оценил экономику Украины как опасную. Его статья была опубликована в журнале Foreign Policy.

Он отметил, что госдолг страны продолжает постоянно расти, а украинский президент Владимир Зеленский лишь усугубляет эту проблему.

Так, журналист приводит данные по прогнозу МВФ, согласно которому рост украинского госдолга в 2020 году превысит 65,4% ВВП.

Ожидается, что Украина обязана выплатить МВФ $11 млрд в первом полугодии 2021 года и еще $10 млрд во втором.

Несмотря на оказываемую помощь, по мнению журналиста, украинская сторона ищет пути по обходу предоставленных условий кредитования, что является опасной стратегией. Он подчеркнул, что страна нуждается в хороших отношениях с западными странами, являющимися основными источниками средств МВФ.

Автор статьи выразил мнение, что выплаты фонду могут оказаться под угрозой из-за неспособности администрации президента Зеленского бороться с коррупцией в стране.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не выполнила требования МВФ.