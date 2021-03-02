Кабмин намерен вернуться к вопросу дополнительной поддержки семей с детьми

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что правительство страны намерено вернуться к рассмотрению вопроса по предоставлению поддержки семьям с детьми. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, до этого кабмин проведет оценку программ по снижению бедности в регионах.

«Мы оценим набор мероприятий, которые они (региональные власти. — «Газеты.Ru») предложили, включая нашу поддержку из федерального бюджета, и, проанализировав эти программы, вернемся к тому, чтобы принять дополнительные меры по поддержке семей», — сказала Голикова.

Ранее стало известно, что в России появится платформа для автоматического предоставления соцподдержки.